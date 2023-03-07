إب..قاضي يُودع مواطن وابنه السجن بعد اعتراضهما على تحيّزه للطرف الآخر

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم أحد القضاة بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، على سجن مواطن وابنه، بعد اعتراضهما على تحيّزه للطرف الآخر.



وقال مصدر محلي، إن القاضي في محكمة غرب إب "فارس الحمودي"، أقدم على سجن مواطن وابنه، على خلفية مطالبتهما بالتنحي عن النظر في قضيتهما بعدما ثبت تحيزه لغريمهما.



وأضاف أن القاضي أمر بوضع الأب وابنه في حجز محكمة غرب إب، بعد سلبهما جوالاتهما، ووجه بإحالتهما إلى السجن المركزي في إجراء غير قانوني.



ويشكو مواطنون من تعمد بعض القُضاة في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من تأخير البت في قضاياهم، وتحويل ملفاتهم إلى المنازل للبت فيها بدلاً من المحاكم بهدف الحصول على رشاوي مالية.

