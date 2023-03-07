شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يثمن دور دولة الكويت في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، دور دولة الكويت الشقيقة علي الصعيد السياسي والإنساني والتنموي في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، على هامش انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، في الدوحة.

وأشار مجلي إلى موقف الكويت الصادق والداعم للشعب اليمني ومحاولات القيادة الكويتية الحكيمة وسعيها الجاد لتحقيق السلام في اليمن، من خلال تبني مشاورات الكويت لليمنيين في إبريل 2016، والذي أفشلها الحوثي بعد مائة يوم من المشاورات والعمل السياسي والمناقشات الجادة، نزولًا عند رغبة داعميهم في طهران، الذين افقدوا اليمن اهم فرصة كانت سانحة لإيقاف الحرب من وقت مبكر وتحقيق السلام والشروع في البناء وإعادة الاعمار.

و قال مجلي " إن الكويت لها بصمات إنسانية وتنموية كبيرة وبارزة في عدد من المدن ومحافظات الجمهورية، مشاريع تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأضاف "عرف الشعب اليمني الكويت بمشاريعها التعليمة والصحية وفي الطرقات ومع الحرب التي تسببت فيها مليشيات على الدولة تحولت معظم المشاريع من تنموية إلى مشاريع في الجانب الإنساني والاغاثي".

من جانبه جدد وزير الخارجية الكويتي، التأكيد على وقوف بلاده قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن واليمنيين، ومواصلة تقديم الدعم اللازم الذي من شأنه الإسهام بتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب..مجددًا التأكيد على دعم بلاده لكل الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن وعودة الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسفير اليمن في الدوحة راجح بادي.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.