إب..وفاة مواطن أضرم النار في جسده احتجاجا على مصادرة الحوثيين راتب والده

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن في مدينة إب (وسط اليمن) متأثرا بحروقه بعد إضرام النار في جسده، احتجاجا على مصادرة مليشيا الحوثي راتب والده التقاعدي.



وقال سكان محليون، إن المواطن (عادل عمر عبدالكريم الحداد)، من سكان منطقة الراكزة بمدينة إب، توفي متأثراً بحروقه التي أصيب بها إثر قيامه بإحراق نفسه احتجاجا على مصادرة مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، راتب والده التقاعدي.



وأضاف الأهالي، أن "الحداد" ظل طيلة ثمانية أشهر يتردد على مكتب هيئة التأمينات من أجل إعادة إطلاق صرف راتب والده التقاعدي الذي شُطب من كشوفات الاستحقاق بعد وفاة والدته التي كانت تستلمه بعد وفاة زوجها، غير أن إدارة فرع الهيئة رفضت ذلك.



وأشاروا إلى أن الضحية هدد مدير مكتب الهيئة ونائبه بأنه سيلجأ لإحراق نفسه إذا لم يُعيدوا إطلاق الراتب، غير أنهم لم يأبهوا بتلك التهديدات، الأمر الذي دفعه لإضرام النار في جسده.



وحسب الأهالي فإن "الحداد" عاد إلى منزله وأحرق نفسه، وجرى نقله إلى المستشفى مصاباً بحروق بالغة، ليفارق الحياة بعد يومين.



وخلال الأشهر الأخيرة شهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، العديد من الحالات المشابهة، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية وأخرى احتجاجا على انتهاكات طالتهم من قبل المليشيا وقياداتها.



