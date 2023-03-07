"مقاهي بمذاق وتراث يمني".. كيف يغير اليمنيين من نظرة المجتمع الأمريكي إلى اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - "أروى" أول مقهى يمني في شمال تكساس، تبدو الجدران ذات الألوان الحجرية الباهتة ومصابيح الإضاءة المصنوعة يدويًا وكأنها تدخل إلى مساحة حديثة وتاريخية. قطعة فسيفساء كبيرة من 25,000 قطعة رخامية معلقة على جدار مكشوف، تعرض مدينة صنعاء القديمة.



في الزاوية تلتف خزانة كتب خشبية مليئة بالكتب عن اليمن، فيما يشدك المكان برائحة القهوة الباقية. تقول المؤسس المشارك سوزان شهاب: "كنا هادفين في كل شيء"، "نريد أن ننصف بلادنا".



مقهى أروى مزدحم منذ افتتاحه في ديسمبر 2022، ففي غضون أربع دقائق من الافتتاح في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، امتلأ المقهى بأجواء صاخبة ومجموعة متنوعة من الطلاب والعائلات والأصدقاء يصطفون لتذوق فنجان من القهوة. لكن ليس أي نوع منها، فاليمن هو البلد الذي زُرِع فيه البن لأول مرة، ويتميز البن اليمني عن فنجان القهوة العادي القادم من أمريكا أو ذاك الكولومبي.



تُزرع حبوب البن التقليدية بضع مرات في السنة وتُجفف بشكل طبيعي بواسطة الشمس على ارتفاع يزيد عن 2000 متر (حوالي 6561 قدمًا). هذا يمنح رائحة طبيعية من نغمات الشوكولاتة مع نكهة الفواكه والحمضيات.



يقول المؤسس المشارك يزن الصوفي: "لدينا تاريخ قوي وغني في زراعة البن الفعلية، فاليمن كان أول بلد أنتجه والكثير من الناس لا يعرفون ذلك".



لهذا السبب أسس "الصوفي" وزوجته سوسن وأخته نوره وصهره فارس المطرحي مقهى أروى. وعلى الرغم من أنهم جميعًا لديهم وظائف بدوام كامل، إلا أنهم أرادوا نقل تاريخهم إلى شمال تكساس.



وباعتباره متجرًا مملوكًا للأغلبية، فإنهم يحترمون الملكة أروى، التي ساعدت الشعب اليمني على الازدهار اجتماعيًا واقتصاديًا، هذا بالضبط ما يريدون أن يفعله المقهى: إلهام المجتمع.





تقول نوره: "القهوة، بغض النظر عن الثقافة أو المنطقة، هي بحد ذاتها مجتمع". "إنها شعاع يوحد الناس من خلال فنجان مشترك، مساحة مشتركة، حيث تجلس وتناقش قضايا الحياة اليومية".



من عبق شاي عدني إلى فنجان بن يمني غني، اجتذب المتجر مجتمع الدعم، حيث لاحظ مؤسسو "مقهى أروى" كيف أن الناس غير المدركين لتاريخ اليمن يغادرون بتقدير جديد للبلد ومذاق القهوة.



تقول سوسن شهاب: "الناس متحمسون جدًا لتجربة شيء أصيل لم يتمكنوا من الوصول إليه من قبل، وهذا جزء من سبب قيامنا بذلك، إنه لأمر مثير بالنسبة لنا أن يكون هناك أشخاص يرغبون في معرفة المزيد".



مع ذلك، فمقهى أروى لا يقف وحده، فالمقاهي اليمنية تُفتتح واحداً بعد آخر على التوالي في شمال تكساس: فهناك "القمرية" سلسلة مقاهي مقرها ميشيغان، افتتحت في فبراير في مانسفيلد.



سميت مشروباتهم على اسم أماكن في اليمن، من مأرب، قهوة متوسطة التحميص بالهيل، إلى جُبَن، مزيج قهوة وكاسكارا مع الهيل والزنجبيل والقرفة، تشمل المعجنات خلية نحل، وهي عبارة عن خبز حلو يشبه قرص العسل محشوًا بجبن الكريمة، ومغطى بالعسل ومرشوش ببذور السمسم.



وعلى الرغم من أن القائمة تحتوي على العصائر، إلا أن مقهى "القمرية" لا تبيع القهوة منزوعة الكافيين، يقول صاحب الفرع إبراهيم آدم، إن هذا يتطلب معالجة تضعف من أصالة حبيبات البن.



يقول آدم: "نتجنب المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة الحبوب منزوعة الكافيين". بالنسبة لشيء يحتوي على نسبة أقل من الكافيين، فإنه يوصي بتناول مشروب يمني أخف بنسبة 5 في المائة من الكافيين يسمى "سبأ" والذي يحتوي على مضادات الأكسدة.



يأتي "آدم" من خلفية في العمل الاجتماعي، لقد كان بالفعل يتمتع بعقلية الرغبة في مساعدة الآخرين وأراد الخروج. يقول آدم: "جلست مع صاحب مقاهي القمرية وشرح لي أهدافه".

تشارك كلاهما فكرة أن القهوة توفر مساحة للعائلات والأصدقاء للالتقاء والتواصل. وهذا ما يشهده كل يوم في المحل.



يقول آدم: "عندما تنظر حولك ترى أمًا وابنها أو ترى أصدقاء". "القمرية" تعني هذه المنطقة حيث يجتمع الناس والعائلات ويستمتعون بفنجان من القهوة أثناء إعادة الاتصال، إنهم قادرون على رعاية علاقاتهم".



يفتخر آدم بـ"القمرية" لقيامه بمهمة نكران الذات ويخطط لاستضافة فعاليات خيرية في المقهى للفنانين لعرض أعمالهم الفنية في المزاد العلني. ويقول إن جميع العائدات سيتم التبرع بها للأعمال الخيرية. سلسلة القهوة المتنامية لديها ثمانية مواقع منتشرة في جميع أنحاء ميشيغان وأوهايو وإلينوي وتكساس.



هذا الدافع لإحياء الثقافة هو ما أراد "حمزة ناصر" تحقيقه من خلال بيع حبوب البن اليمنية في عام 2019، لكنه لم يجد مشترين. لقد فعل الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفكر فيه: فتح مقهى. قبل ساعتين من افتتاح أول موقع له باسم "بيت حراز للقهوة" (Haraz Coffee House) في ديربورن بولاية ميشيغان، كان موقف السيارات ممتلئًا.



تم تسمية حراز على اسم قرية جبلية في اليمن افتتحت أول مدرسة للبن العربي في العالم، وتركت بصماتها في جميع أنحاء البلاد. يخطط ناصر لفتح 21 موقعًا في العام المقبل، بما في ذلك خمسة في منطقة دالاس. كان أول موقع للمتجر في تكساس في شوغر لاند، ومن المقرر افتتاح موقع 'ايست بلانو - أولى فروع بيت حراز للقهوة في شمال تكساس - في أبريل.



في البداية، لم يكن يخطط لفتح المزيد من المقاهي خارج ميشيغان. يقول ناصر: "لكن قاعدة عملائنا نمت كل يوم". أراد الناس مقهى' بيت حراز 'في مدينتهم.



إنها ضجة مماثلة لكيفية اصطفاف العملاء خارج مقهى أروى أو القيادة إلى مانسفيلد لحيث مقاهي القمرية، إن ما بدأ كعطش للشعب اليمني لتكريم تراثهم أدى بطبيعة الحال إلى تكوين صلة مع المجتمع وفهم جديد للقهوة.



"أنا أحب ما أفعله الآن" يقول ناصر: "أحصل على شيء في كل مرة أفتح فيها مقهى، أكسب المزيد من الأصدقاء وأصبح جزءًا من مجتمع جديد".



المصدر: مجلة D Magazine الأمريكية