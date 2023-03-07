الحديدة.. ميلشيات الحوثي تفرج عن سجناء بشرط الالتحاق بصفوفهم كمقاتلين



كشفت مصادر مطلعة، أن مليشيات الحوثي تقوم منذ أكثر من أسبوع بالإفراج عن عشرات المسجونين في قضايا جنائية جسيمة في مدينة الحديدة (غرب اليمن)، للدفع بهم إلى جبهات القتال في صفوف الحوثيين.



وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت"، "أن الميلشيات تشترط على المفرج عنهم من فئة الشباب أن يلتحقوا بصفوف قتالها ضد قوات الجيش الوطني في جبهتي الساحل الغربي ومأرب".



وأفادت: "إن المليشيات الحوثية قد أجبرت المفرج عنهم على التعهد بالقتال في صفها، ومنحت كل فرد منهم مبلغًا ماليًا ومهلة خمس أيام يقضيها مع أسرته ليعود بعدها إلى معسكرات التدريب التابعة للحوثيين".



وكانت المليشيات الحوثية قد أعلنت في وقت سابق عن حملة الإفراج عن المسجونين من "المعسِرين وكبار السن"، غير أن الحملة استهدفت الإفراج عن الشباب القادر على القتال في المقام الأول، فيما فرضت على كبار السن دفع غرامات مالية كبيرة مقابل العفو عنهم وإخراجهم.



وسبق لميلشيات الحوثي ان جندت مسجونين في عدد من المحافظات اليمنية خلال السنوات الماضية، في عدد من المراحل التي جرى فيها تصعيد القتال في جبهات القتال، وخسارة ميلشيات الحوثي الكثير من مقاتليها وخاصة في جبهات محافظتي مأرب والحديدة.



ومنذ نحو عام تشهد اليمن هدنة أعلنت في مطلع إبريل/ نيسان 2022، وللشهر السادس على التوالي يستمر الهدوء في جبهات القتال رغم انتهاء الهدنة ورفض ميلشيات الحوثي التمديد، في ظل استمرار تهديداتها بالتصعيد العسكري.