شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم القاعدة باليمن يعترف بمقتل أحد قيادييه البارزين بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعترف تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، ومقره اليمن، بمقتل القيادي البارز حمد بن حمود التميمي، الذي قُتل إثر غارة جوية في وادي عبيدة بمحافظة مأرب الأسبوع الماضي.

ونعت قنوات مؤيدة لتنظيم القاعدة، القيادي التميمي والمعروف أيضًا باسم عبدالعزيز العدناني، الذي قتل إثر غارة جوية استهدفت منزله في وادي عبيدة بمحافظة مأرب يوم 26 فبراير الماضي.

ونشرت قنوات مؤيدة للقاعدة رسائل كتبها عناصر من طالبان، وأخرى من عناصر التنظيم ومؤيديه، تعبر عن التضامن، إثر الغارة الجوية التي قتلت التميمي.

والأسبوع الماضي، أكد مصدر أمني مقتل رئيس مجلس شورى تنظيم القاعدة حمد بن حمود التميمي وقيادي آخر، بضربة نفذتها طائرة دون طيار يرجح أنها أمريكية بمأرب.

ويعد العدناني أهم "القضاة الشرعيين" لتنظيم القاعدة في اليمن، وهو من أعلن مقتل زعيم التنظيم السابق قاسم الريمي، كما أعلن تولي خالد باطرفي زعامة التنظيم.