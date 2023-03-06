المجلس الرئاسي يتخذ عدد من القرارات والإجراءات لعدد من القضايا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الإثنين، أنه أقر عددا من القرارات والإجراءات بشأن عدد من القضايا المحلية.



جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ووقف المجلس الرئاسي أمام تقرير الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والإصلاحات المتخذة لتحسين أداء المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية.



كما أقر المجلس جملة من الإجراءات والتوجيهات لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، مع إبقاء الملف الاقتصادي والمعيشي قيد نقاشه المستمر.



وأكد على مضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي، والخدمي، والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.



وخلال الاجتماع استمع المجلس الرئاسي إلى تقرير من عضو المجلس، طارق صالح حول نتائج زيارته إلى مدينة تعز، في إطار الجهود الجماعية لتعزيز وحدة الصف، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.



كما اطلع على تقرير رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك حول نتائج مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، ومؤتمر مانحي اليمن لدعم خطة الاستجابة الإنسانية بجنيف.



وأشاد المجلس الرئاسي بدور هيئة التشاور والمصالحة في مساندة المجلس خلال الفترة الماضية، والآمال المعقودة على نتائج اجتماعاتها في تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية.



وكان المجلس استمع الى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، وأقر عددا من القرارات والإجراءات اللازمة بشأن القضايا المدرجة في جدول أعماله، وفق الوكالة.

