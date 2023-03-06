شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يشيد بتدخلات اليونسيف والبرنامج الانمائي والسفارة الالمانية في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشاد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، بتدخلات منظمة اليونسيف والبرنامج الانمائي والسفارة الالمانية لتلبية احتياجات المحافظة من المياه والصرف الصحي والتغذية.

واكد المحافظ خلال لقائه، اليوم، وفد منظمة اليونسيف والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والسفارة الالمانية برئاسة اتسورو تاكاشي وسونيتاكا سوشايا، أن الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية، الحقت دمارًا هائلًا في منظومة المياه والكهرباء والصحة..مشيرًا إلى ان حصار المليشيات وإغلاق الطرقات الرئيسية تسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية للمواطنين الذين يشكلون كتلة بشرية كبيرة..لافتًا إلى أن السلطة المحلية عملت على انجاز خطة احتياجات مستدامة لتخفيف حدة المعاناة وتغطية احتياجات الضرورية من خدمات المياه والصرف الصحي وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.

وناقش اللقاء، التدخلات في مجال المياه وزيارة المشاريع المنفذة.

كما استعرض مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، خطة التعافي الاستراتيجية للاعوام 2023-2024م والتي تتضمن تحليل الوضع الراهن ورصد الاحتياجات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وكل المكونات بالمحافظة وخصوصًا في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

واستعرض فرع مؤسسة المياه والصرف والكهرباء وصندوق النظافة ومكتب البيئة وممثل الغرفة التجارية والصناعية، تقارير ومداخلات حول آثار الحرب على واقع المياه والكهرباء وصعوبة النقل وارتفاع كلفة البضائع والسلع نتيجة الطرقات المغلقة.

من جهتها قالت ممثلة السفارة الالمانية مارسيلا مازياريك "أن الزيارة إلى محافظة تعز تهدف لوضع خطة تنمية مستدامة للاحتياجات ومدى الاستفادة الاجتماعية من المشاريع التي تسهم في حل المشاكل التي تعاني منها المحافظة وخصوصًا المياه والكهرباء والصحة".

