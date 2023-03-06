شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الاعلى يناقش مع وزير الدفاع أوضاع دائرة القضاء العسكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - إعلام المجلس

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي "محسن يحيى طالب" اليوم، في مكتبه بالعاصمة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن "محسن محمد الداعري" إعاده ترتيب أوضاع دائره القضاء العسكري بما يسهم في تفعيل دور القضاء العسكري بالشكل المنوط به.

كما تطرق اللقاء إلى جملة من المقترحات والخطط التي تسهم في توطيد وتكامل العمل بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الدفاع.

حضر اللقاء القاضي سهل محمد حمزه نائب رئيس المحكمه العليا، واللواء الركن محمد صالح الشاعري قائد الشرطه العسكريه، والقاضي غالب بن غالب فريد مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى.