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وكيل حضرموت يطلع على سير العمل في مكتب التربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل اول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، على نشاط وبرامج مكتب التربية والتعليم في ساحل حضرموت.

 

وكيل حضرموت يطلع على سير العمل في مكتب التربية

 

وأستمع من مدير المكتب، أمين باعبّاد، إلى شرح حول الجهود المبذولة لتعزيز استقرار العملية التعليمية وتطوير مستوى الأداء وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل في الحاسوب والمهارات الحياتية والروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي.

 

وأكد بن حبريش، على أهمية توفير المزيد من الفرص والبرامج التي تسهم في تحسين جودة التعليم، وتلبية متطلباته..داعيًا إلى خلق تعاون وشراكة مع مختلف المنظمات والمؤسسات الداعمة للتعليم.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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