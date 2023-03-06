شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يناقش تدخلات اليونبس في القطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مع مستشار صندوق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونبس) الممولة عبر البنك الألماني شيكار، التدخلات في القطاع الصحي.

وزير الصحة يناقش تدخلات اليونبس في القطاع الصحي

وأشاد وزير الصحة، بالتعاون المتميز بين الوزارة واليونبس..مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة من قبل الوزارة وتوفير ضمانات الصيانة والتدريب والتشغيل.

واطلع وزير الصحة، على التدخلات بمراكز العزل وعدد من المرافق الصحية بمراحلها المختلفة وكذا إعادة تأهيل معهد الدكتور امين ناشر العالي للعلوم الصحية بعدن.