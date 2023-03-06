شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلي يلتقي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ويثمن تضحيات الأشقاء السودانيين في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، دعم الأشقاء في السودان الذين جادوا بكل ما لديهم في معركة استعادة الشرعية ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على هامش الاجتماعات الثنائية مع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد في الدوحة للفترة من ٥-٩ مارس الجاري.

ونقل عضو مجلس القيادة الرئاسي، تحيات وتقدير رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، وإخوانه أعضاء مجلس القيادة، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح البرهان وإلى الحكومة والشعب السوداني.

وعبر مجلي، عن شكر وامتنان مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني للرعاية الكريمة التي يقدمها الشعب السوداني لإخوانهم اليمنيين المقيمين والدارسين في السودان.. مشيدا بالحضور السوداني في معركة العرب ضد الإنقلاب الحوثي المدعوم من إيران.. مثمنًا مشاركة الجيش السوداني في معركة استعادة الشرعية والتضحيات الجسيمة التي قدمها في ميادين البطولة والشجاعة على أرض المعركة.

وأضاف:" لن ينسى اليمنيون مواقف السودان حكومة وشعبًا في أحلك الأوقات والتي أكدت على عمق العلاقة الاخوية بين البلدين الشقيقين".

بدوره حمّل رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، رسالة شكر إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس والشعب اليمني.. مؤكدا على استمرار السودان في دعم قضية اليمنيين لاستعادة دولتهم وشرعيتهم.. معبرًا على استمرار بلاده في دعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وعودة اليمن سعيدًا.