اليمن.. مقتل ضابط وإصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة شرقي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ضابط في القوات الحكومية وأصيب أربعة جنود، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية عسكرية في مديرية مودية شرقي محافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن عبوة ناسفة انفجرت فور مرور دورية عسكرية بقرية امبقيرة الواقعة في مدخل وادي عومران إلى الشرق من مديرية مودية.



وأضافت أن الانفجار أسفر عن مقتل الضابط في اللواء الخامس مشاة "علي عيدروس"، وإصابة أربعة جنود آخرين.



وأشارت إلى أن إصابات الجنود توزعت ما بين الحرجة والمتوسطة وتم نقلهم للعلاج في مديرية لودر.

