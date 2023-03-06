إب..إصابة مسؤول رياضي بطلق ناري أثناء اجتماع مع قيادات حوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب "أمين غياث"، أمين عام اتحاد كرة القدم بمحافظة إب (وسط اليمن)، بطلق ناري، أثناء اجتماع مغلق حضره قيادات في مليشيا الحوثي.



وقالت مصادر مقربة منه، إن "غياث" أصيب بطلق ناري، الأحد، أثناء اجتماع لقيادات تربوية في مجمع السعيد التربوي بمديرية الظهار مركز محافظة إب.



وأشاروا إلى أنه سقط بشكل مفاجئ ليتضح بعدها أنه أصيب بطلق ناري (لم يعرف مصدره)، وينقل بعدها إلى المستشفى بحالة حرجة.



ورجحت المصادر أن الرصاصة صادرة عن مسدس كاتم صوت، في الاجتماع المغلق الذي حضره القيادي الحوثي المعين وكيلا للمحافظة عبدالفتاح غلاب، و محمد درهم الغزالي المعين من الميليشيا مديرا عاما لمكتب التربية، بالإضافة إلى قيادات تربوية وحوثية أخرى.



