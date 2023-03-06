شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء تشاوري في عدن يقر إجراءات تسويق المنتجات السمكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقر لقاء تشاوري مشترك عقد في العاصمة المؤقتة عدن تشكيل لجنة من كافة جهات الاختصاص لمعالجة وفرة الاسماك، ووضع رؤية لمسودة استراتيجية القطاع السمكي، بالاضافة إلى تنظيم مراكز الانزال السمكي وتفعيل الرقابة والاشراف عليها.

كما أقر اللقاء الذي ضم قيادة وزارة الثروة السمكية وهيئاتها وممثلي القطاع الخاص والاتحاد التعاوني السمكي، تنظيم عملية التسويق المحلي، وتسجيل وترقيم سيارات النقل وعملية التصدير وتطبيق الشروط على المصدرين ومراعاة وضع حقوق الصيادين والزام الشركات والمؤسسات بشراء وتخزين الكميات المتوفرة من الاسماك، وقف كل الاعمال التي تستنزف الثروة السمكية سواء الاصطياد الجائر والطحن.

وناقش اللقاء مجمل الاشكاليات التي تواجه القطاع السمكي وآليات تنفيذ القرار الوزاري بوقف صادرات الاسماك والاحياء البحرية الطازجة.

وفي إفتتاح اللقاء، وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، بسرعة معالجة وفرة الاسماك في مواقع الانزال بمحافظة حضرموت والمهرة وحصر الكميات وتسويقها وبيعها في المحافظات شحيحة الإنتاج خاصة العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح الوزير السقطري اهمية هذا اللقاء الذي يستهدف المعنيين بالقطاع السمكي ووزارة الصناعة والمصدرين واتحاد جمعيات الصيادين للوقوف أمام تنفيذ القرار بوقف تصدير الاسماك وتفادي اي اثار على الصيادين، مستعرضا ما يعانيه القطاع السمكي وما مرت به البلاد من ازمات خلال الاعوام الماضية من دمار للحرب وتقلبات مناخية واعاصير انعكست تاثيرها على هذا القطاع.

وأكد وزير الثروة السمكية، اهتمام الوزارة بمخرجات اللقاء المتمثلة بإعداد خطة استراتيجية شاملة تنظم اداء القطاع السمكي وتحافظ على الثروة السمكية من العبث والاصطياد الجائر وتعزز دور الرقابة والاشراف والمتابعة على مراكز الانزال.

من جانبه اشار نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، إلى أهمية قطاع الثروة السمكية كرافد اقتصادي مهم لاقتصاد الدولة.. مشيدا بقرار وقف تصدير الاسماك وتنظيم القطاع السمكي وتفعيل اعمال الرقابة والاشراف على عملية التسويق في الاسواق المحلية.. لافتا إلى اهمية مناقشة كافة الاشكاليات التي تواجه القطاع السمكي بمافي ذلك وضع المصانع المحلية والمصدرين.

فيما تطرق وكيل وزارة الثروة السمكية غازي حمران، إلى مستوى الانتاج في القطاع السمكي على طول الشريط الساحلي الذي يزيد عن (2500) كيلومتر وأهمية الخروج بنتائج ايجابية تعزز وتطور اداءالقطاع السمكي بشكل عام.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في وقت اخر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.