في 12 محافظة.. تدشين الجولة الأولى للتحصين ضد مرض شلل الأطفال

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، الجولة الأولى من الحملة الوطنية الاحترازية للتحصين ضد شلل الأطفال بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.



وتستهدف الحملة التي تستمر حتى 7 مارس الجاري مليون و290 الف و46 طفل وطفلة ما دون الخامسة من العمر، وستنفذ من منزل إلى منزل في 120مديرية.



ويشارك في تنفيذ الحملة كادر صحي قوامه 10 آلاف و569 كادر موزعين على أكثر من 5 آلاف و707 فرقة ثابتة ومتحركة يشرف عليها 1370 مشرفا، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأكد الدكتور بحيبح أهمية الحملة في إكساب الاطفال المناعة اللازمة من مخاطر شلل الأطفال الذي عاد يهدد حياة أطفالنا بعد أن سجلت بلادنا خلوها منه، مشدداً على الفرق المشاركة في الحملة مضاعفة الجهود للوصول إلى تغطية الرقم المستهدف.



ودعا وزير الصحة، جميع الفعاليات الاجتماعية والدينية والإعلامية وأولياء الأمور إلى مناصرة فرق التحصين وتقديم الدعم اللازم لإنجاح فعالياتها والإسهام في تجنيب اطفالنا مخاطر هذا المرض المعطل للطاقات والقاتل.



ومن جانبه حث وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي احمد الوليدي وسائل الإعلام المختلفة إلى تقديم الرسالة التوعوية الداعية إلى انجاح الحملة التي تأتي لإكساب الاطفال المستهدفين المناعة اللازمة.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منعت حملات التحصين في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها، معتبرة أن اللقاحات غير آمنة ومؤامرة غربية يهودية تستهدف قتل البشر.

