الحكومة اليمنية: تبني الحوثي لنهج العنف والارتهان لإيران "عثرة حقيقة" في طريق السلام

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الحكومة اليمنية، الأحد، أن تبني مليشيات الحوثي لنهج العنف والارتهان للمشروع الإيراني هي العثرة الحقيقة في طريق السلام في البلاد.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك مع وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً والمقام في العاصمة القطرية الدوحة وفق الوكالة الرسمية.



وخلال اللقاء أعرب بن مبارك، عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الكندية الداعم للحكومة اليمنية والشعب اليمني، وخاصة فيما يتعلق باستمرار التزام الحكومة الكندية بتخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية للشعب اليمني.. مشيداً بالدور الإيجابي الذي تلعبه كندا لدعم عملية السلام في اليمن.



وأكد أن الحكومة اليمنية حريصة على الوصول إلى سلام شامل ومستدام، موضحاً أن العثرة الحقيقة في طريق السلام هي استمرار المليشيات الحوثية في تبني نهج العنف والارتهان للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة ورفضها تمديد الهدنة بالإضافة إلى انتهاكاتها المستمرة لكافة الاتفاقيات والالتزامات المتفق عليها.



من جانبه أكد وزير التنمية الدولية الكندي تأييد بلاده لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، مجدداً دعم حكومته لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ولكافة الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، معبراً عن تطلعه إلى تحقيق السلام الشامل لليمن في المستقبل القريب.

