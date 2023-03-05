شكرا لبحثكم عن خبر الأكوع يحتفظ بمقعد رئاسة اللجنة الأولمبية اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كووورة - فرحان المنتصر

من الانتخابات

احتفظ عبد الرحمن الأكوع بمقعد رئاسة اللجنة الأولمبية اليمنية، بعد انتخابات شرسة أقيمت اليوم الأحد بمقر المجلس الأولمبي الآسيوي في الكويت.

وتغلب الأكوع بـ31 صوتا على منافسه أحمد صالح العيسى، رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، الذي حصل على 24 صوتا فقط.

وأسفرت الانتخابات التي التي أقيمت تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، عن القوام الجديد لمجلس الإدارة على النحو التالي:

"عبد الرحمن الأكوع (الرئيس)، خالد خليفي (النائب الأول)، لؤي فيصل صبري (النائب الثاني)، محمد الأهجري (الأمين العام)، محمد الصرمي (المسؤول المالي) ومحمد القرناص (ممثل لجنة الرياضيين)".

وضمت عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليمنية، كلا من عبد الله الصعفاني، عصام السنيني، رائد نعمان، نائلة نصر، عبد الستار الهمداني، عبدالله المغربي، أمين المدعي، محمد العيدروس، سميرة الصباحي، عبد السلام عاطف ونوال شفيق".

وكانت الأولمبية الدولية فرضت على الأولمبية اليمنية الحصول على شرعية الانتخاب، ملوحة بوقف الدعم السنوي الذي تقدمه لليمن.