شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دائرة التأمين الفني تدشن الدورة الاولى بحضور وزير الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت دائرة التأمين الفني في القوات المسلحة الدورة الاولى في العاصمة المؤقتة عدن لنواب القادة للشئون الفنية والاركانات الفنية للقوى والمناطق والتشكيلات العسكرية والمحاور والوحدات المستقلة والمنشئات والمعاهد التدريبية، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.

وفي كلمته التوجيهية شدد وزير الدفاع على أهمية الجاهزية الفنية كرديف ملازم للجاهزية القتالية... مشيدا بانعقاد مثل هذه الدورات التأهيلية لتفعيل القواعد والورش الفنية للقيام بدورها كما يجب في صيانة وتأهيل المعدات والاليات في مختلف الوحدات العسكرية.

وقال " ان الوزارة ستعمل على وضع الاطر المؤسسية لكل الوحدات العسكرية لتوزيع الاليات والمعدات العسكرية في اماكنها الصحيحة وفقا للإحتياج.. منوها بضرورة مواكبة المستجدات والتكنولوجيا بما فيه مصلحة العمل وزيادة نسبة الانجاز والنجاح".

وشدد وزير الدفاع على الحفاظ على الإمكانيات والمعدات والاليات العسكرية والفنية.. لافتا إلى ضرورة احتواء ودعم الطاقات الشابة للنهوض بالجانب الفني ومختلف الجوانب الاخرى في القوات المسلحة.