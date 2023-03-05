شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة المناقصات بلحج ترسي مناقصة تشطيب المجمع الحكومي بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بمحافظة لحج، اليوم، اجتماعًا برئاسة المحافظ أحمد تُركي، جرت خلاله عملية فتح مظاريف المناقصة العامة لتشطيب الدورين الأرضي والأول من مشروع المجمع الحكومي الجديد بالمحافظة، الكائن في مدينة الحَوطَة.

وعقب استعراض اللجنة جميع عروض الشركات المتنافسة، جرى إرساء المناقصة على شركتين للمقاولات استوفتا الشروط الأساسية للتأهيل المحددة في وثائق المناقصة وقواعدها القانونية ومواصفاتها المالية وجداول متطلباتها.

كما تضمنت المناقصة إحالة دراسة أسس تنفيذ مناقصة العملية التشطيبية ومعاييرها للمتقدمين، إلى وحدة التأهيل والتحليل باللجنة لإجراء التقييم الفني والتقدير المالي والبت فيها.

