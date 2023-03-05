شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيبة روسية تكشف فوائد وأضرار زيت السمك (أبرز ما قالته) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء، أن زيت السمك يدعم عمل القلب والدماغ ويحسن الحالة النفسية ويحمي المفاصل والعظام.



وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه مع ذلك يجب عدم الإفراط بتناوله، لأن زيادته يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وتقول: "يتصدر زيت السمك قائمة المواد المغذية الضرورية للإنسان. هذا الزيت موجود بنسبة عالية في الأسماك الدهنية (السلمون والسردين والتونا والماكريل وغيرها). وزيت السمك غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تلعب دورا مهما في مختلف وظائف الجسم. لذلك فإن تناوله يدعم عمل القلب والدماغ ويخفض من مستوى الدهون الثلاثية في الدم ويقلل من الالتهابات ويحسن الحالة النفسية وصحة الجلد والمفاصل والعظام".

ووفقا لها، زيت السمك ضروري للنساء الحوامل لأنه يؤثر إيجابيا في مسار الحمل ونمو الجنين.

وتقول: "ولكن يجب تناوله باعتدال لنجنب عواقبه السلبية. لأن زيت السمك الزائد في الجسم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يزيد من خطر النزيف، ويتسبب أيضا في التجشؤ والغثيان".

وتشير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون السمك حتى مرة واحدة في الأسبوع نادرا ما يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالذين لا يتناولونها أويتناولونها نادرا جدا.لذلك تنصح بتناول الأسماك على الأقل مرتين في الأسبوع مسلوقة أو مشوية للحفاظ على اكبر نسبة من فوائدها.

أعلن علماء من جامعة كولومبيا في نيويورك أن بإمكان النساء الحوامل تخفيض أخطار الإجهاض ووضع مولود ميت والولادة المبكرة، بتناولهن كمية كبيرة من زيت السمك.

ويقول إيبين هان في مقال نشرته مجلة "JCI Insight": "كنا نعلم أن هذه المضاعفات مرتبطة بعدوى بكتيرية، ولكننا لم نفهم كيف تولد الالتهابات. وعندما اتضح لنا الأمر، بدأنا البحث عن مستحضرات مضادة لهذه الالتهابات بشرط أن تكون غير ضارة للنساء".

واكتشف هان وفريقه العلمي استخداما جديدا غير متوقع لزيت السمك، خلال دراستهم كيفية تأثير بكتيريا "Fusobacterium nucleatum" التي تعيش في تجويف الفم، وتؤثر في نمو الجنين عند وجودها في رحم المرأة الحامل.

واكتشف الفريق العلمي أن هذه البكتيريا تسبب مضاعفات تؤدي إلى الإجهاض، في حالة إنتاج جسم الحامل لبروتين تستخدمه منظومة المناعة لمكافحة العدوى والالتهابات.

وبعد أن اكتشف الباحثون هذا البروتين والخلايا التي تنتجه واستخرجوها وحاولوا كبح الالتهاب باستخدام المستحضرات المتوفرة، اتضح لهم أن أفضل مادة تقوم بهذه العملية هي الأحماض الدهنية "أوميغا-3" الموجودة في زيت السمك.

وتبين من التجارب التي أجريت على إناث الفئران، أن تناول زيت السمك يخفض كثيرا من الالتهابات داخل الرحم، وبالتالي من الإجهاض وولادة جنين ميت وغيرها من العواقب السلبية.

واستنادا إلى هذه النتائج، يقترح هان وفريقه العلمي على النساء الحوامل البدء بتناول زيت السمك لحماية أنفسهن وأطفالهن.