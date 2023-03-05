شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الاتصالات ومحافظ حضرموت يدشنان (عدن نت) بمدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وزير وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اليوم بمدينة المكلا خدمات شركة (عدن نت).

واكد الوزير الحرص على تطوير الاتصالات في حضرموت.. وقال "نحن اليوم ندشن خدمة عدن نت بالمكلا عاصمة حضرموت وهو مشروع طموح لتشمل الخدمة في مختلف مديريات المحافظة ".. مؤكدا بإنه سيتم خلال الأسبوع القادم تدشين الخدمة بمدينة سيئون عاصمة مديريات الوادي والصحراء.

واستعرض العوج الخدمات المميزة التي ستقدمها الخدمة للمشتركين بسعة أولية تصل من 15 إلى 20 الف مشترك قابلة للتوسع وفقا للجدوى الاقتصادية وهي خدمة جيدة وسريعة تتواكب مع متطلبات سوق العمل والصحة والاعلام.

وواضح ان المؤسسة العامة للاتصالات وعدن نت وتيليمن ستعمل على إيصال شبكة الانترنت عبر الالياف الضوئية لمؤسسات قطاع الاعمال والشركات التجارية التي تطالب بهذه الخدمة السريعة إلى جانب الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة عبر الأقمار الصناعية.

ولفت إلى ان الوزارة ومؤسسة الاتصالات لديها العديد من المشاريع المبشرة تتواكب مع عام الاتصالات 2023م من خلال تقوية الاتصالات وكذا إيجاد اتصالات جديدة بخدمة وسرعات عالية.منوها بان الوزارة لديها شراكات مع المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في قطاع الاتصالات.

بدوره أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أهمية تدشين خدمة عدن نت بالمحافظة وهي خطوة كبيرة من قبل قيادة وزارة الاتصالات.

