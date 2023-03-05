شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يلتقي نظيره النمساوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور احمد عوض بن مبارك اليوم مع وزير خارجية النمسا ألكساندر شالنبرغ وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الامم المتحدة الخامس بشأن البلدان الأقل نموا المنعقد في الدوحة.

وبحث الجانبان، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، والمستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والجهود والمبادرات الرامية لتحقيق السلام الشامل والدائم.

وتناول اللقاء الدور التخريبي لايران في اليمن والمنطقة والتهديد الذي تشكله مليشيا الحوثي على الامن والسلم في المنطقة عامة وأمن البحر الاحمر بشكل خاص.

وتطرق الجانبان لقضية خزان النفط المتهالك صافر وعبرا عن قلقهما من المخاطر البيئية والتداعيات الكارثية التي يشكلها الخزان على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

حضر اللقاء مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

