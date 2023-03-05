شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يدشن فعاليات اليوم العالمي للكلى بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم بسيئون، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري، فعاليات اليوم العالمي للكلى 2023، في مراكز فاطمة بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي.





وأشاد المحافظ بجهود ودور مراكز فاطمة بابطين التي تقدم الخدمات لمرضى الفشل الكلوي، ومختلف المحافظات اليمنية، مؤكدًا على أن التوعية للمجتمع من هذا المرض يأتي تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للكلى.

واطلع بن ماضي من مدير المراكز مساعد برويشد، لشرح عن المرافق المختلفة للمراكز، وما تم تنفيذه من أنشطة وبرامج توعوية خلال هذا العام 2023م، بهدف الوقاية من مرض الفشل الكلوي، موضحا بان عدد جلسات الاستصفاء الدموي من المرضى، من عام 2003 -2022، بلغ 325.522 مريضًا، بينما بلغ المرضى المستفيدين 2.582.

