شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط أجهزة تجسس بحوزة قيادي حوثي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن، السبت، ضبط أجهزة إلكترونية تستخدم في أعمال التنصت والتجسس التابعة للحوثيين، وذلك في أحد مداخل العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت قوات الحزام الأمني، في بيان، أن "عمليات حزام طوق عدن ضبطت أجهزة إلكترونية تستخدم في عمليات التجسس كانت بحوزة قيادي حوثي يدعى (ف.م.ص.ن) من محافظة عمران وذلك في حاجز تفتيش العلم".

وأشار البيان إلى أن القيادي الحوثي الذي تم القبض عليه يعمل ركنا طبيا لأحد الألوية التابعة لمليشيات الحوثي، وكان قادما من الحدود السعودية-اليمنية إلى العاصمة عدن.

وأضاف البيان أنه "تم العثور على 12 جهازا إلكترونيا بحوزة القيادي الحوثي، بعضها تحتوي على مدخل شرائح اتصال وسي دي كارت كاميرات، كما عثرت قوات الحزام الأمني على أقلام توجد بداخلها كاميرات تصوير تستخدم في أعمال التنصت والتجسس".

وجاء في البيان أن القيادي الحوثي اعترف "خلال التحقيقات أن الأجهزة أرسلت معه من بلدة "حرض" بمحافظة حجة إلى أحد الأشخاص في مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية".

وذكر البيان أن "قوات الحزام الأمني فتحت تحقيقا واسعا مع المتهم لمعرفة المزيد عن هذه المعلومات وحول الجهات التي يتعامل معها".

والشهر الماضي، أعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن ضبط خلية ينتمي جميع أعضائها لمليشيات الحوثي الإرهابية وذلك في أحد مداخل العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الحزام الأمني، في بيان، إن "قوات حزام الطوق الأمني نجحت في القبض على خلية حوثية مؤلفة من 3 عناصر ينتمون لمليشيات الحوثي الإرهابية وكانت تحاول التسلل إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وخلال عام 2022، ضبطت الأجهزة الأمنية والمخابرات اليمنية نحو 33 خلية بقوام 152 عنصرا غالبيتهم خلايا إرهابية ينتمي أعضائها لمليشيات الحوثي، وذلك بـ9 محافظات محررة، شبوة، حضرموت، لحج، أبين، المهرة، تعز، مأرب، عدن إضافة إلى الساحل الغربي.