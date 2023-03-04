الصحة اليمنية: حملة التطعيم الصحي الموسع ضد مرض شلل الأطفال تنطلق الأحد

المنامة - ياسر ابراهيم - تنطلق غداً الأحد، حملة التطعيم الصحي الموسع ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان، في عدد من المحافظات اليمنية.



وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته الوكالة الرسمية، إن "الحملة التي تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى تطعيم 1.290.046 طفلاً دون سن الخامسة في 120 مديرية بـ 12 محافظة".



ودعت الوزارة الجميع الى التفاعل الجاد لإنجاح الحملة والمساهمة في القضاء على هذا المرض الخطير والقاتل، الذي يهدد مستقبل أطفالنا، وينذر بكارثة خطيرة على اليمن.



وشددت على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات وتكاتفها لإنجاح الحملة والوصول إلى الفئات المستهدفة، مؤكدة مجانية اللقاح.



كما حثت الوزارة، جميع أولياء الأمور على التعاون مع فرق التطعيم الميدانية المتفانين في أداء واجبهم الوطني، ومساندة جهودهم لإنجاح هذه الحملة لحماية الأطفال من الأمراض، لتحقيق أهداف الحملة

