قائد قوات التحالف يلتقي شيخا قبليا لتعزيته بمقتل نجله على يد قوات الانتقالي في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، الشيخ عبداللطيف القبلي لتعزيته في مقتل نجله برصاص عناصر من قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن" قائد القوات المشتركة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، استقبل الشيخ عبداللطيف القبلي أحد رموز قبيلة مراد، ومن المشايخ البارزين في اليمن".



وأضافت، أن "قائد القوات المشتركة قدم خلال اللقاء في العاصمة الرياض، خالص تعازيه للشيخ القبلي في وفاة أحد أبنائه الذي استشهد في عدن مؤخراً".



كما أكد الفريق الأزيمع استمرار المملكة وقيادتها في دعم الأشقاء اليمنيين حكومة وشعباً، مشدداً على روابط الأخوة الصادقة التي تربط الشعبين، وفق الوكالة.



يأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، عن تدهور العلاقات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث اختلف الطرفان حول عدة ملفات أبرزها وأشدها خلافاً حرب اليمن.



كما يأتي بالتزامن مع زيارات لوفود عسكرية من قوات التحالف بقيادة السعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي أبين وشبوة ومدينة المخا غربي محافظة تعز.



يشار إلى أن نجل الشيخ عبداللطيف القبلي الذي ينحدر من محافظة مأرب، قتل قبل أيام برصاص عناصر من قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، أثناء تواجده في العاصمة عدن.

