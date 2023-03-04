التعليم العالي واليمنية توقعان اتفاقية لتخفيض أسعار تذاكر الطلاب المبتعثين للدراسة بالخارج

المنامة - ياسر ابراهيم - وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، والخطوط الجوية اليمنية، اليوم السبت، اتفاقية تخفيض أسعار التذاكر للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 25 بالمائة.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "تنص الاتفاقية التي وقعها عن الوزارة وكيل قطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، ونائب المدير العام للشؤون التجارية في الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة، على اعتماد تخفيض بنسبة 25 بالمائة من التذاكر للدارسين في الخارج".



كما تنص الاتفاقية على أن ترفع الوزارة أسماء الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية بكشوفات معمدة من وزير التعليم العالي أو وكيل الوزارة إلى إدارة منطقة عدن، وعليه يتم إصدار التذاكر.



وأشاد الدكتور الجفري، بالتعاون الملموس من قبل الخطوط الجوية اليمنية وتقديمها كافة التسهيلات للطلاب المبتعثين.



وأكد أن الاتفاقية تأتي ضمن اهتمامات وحرص قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني على تخفيف الأعباء عن الطلاب الدارسين في الخارج، وتسهيل إجراءات سفرهم.



وتستمر مدة الاتفاقية لمدة عام كامل، ابتداءً من شهر مارس الجاري من العام الحالي 2023، وحتى مارس من العام القادم 2024، وفق المصدر.