مأرب.. حريق يلتهم مأوى أحد النازحين في مخيم "الميل"

المنامة - ياسر ابراهيم - التهم حريق مأوى أحد النازحين بمخيم الميل شمال مدينة مأرب (شرق اليمن).



وذكر مصدر محلي بأن حريقاً شب في مأوى لأحد النازحين بمخيم الميل يُدعى (ع.م)، أمس الجمعة، والتهم كل ما تملكه الأسرة من مقتنيات منزلية وملابس، دون تسجيل إصابات بشرية.



وأوضح المصدر أن الأسرة باتت في العراء بعد احتراق مأواها، داعيا الجهات المعنية إلى سرعة الاستجابة وإغاثتها.



وكان تقرير حكومي كشف عن حدوث 282 حريقا في مخيمات النازحين بالمحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسبب بمقتل وإصابة 67 نازحاً.



وبين الفينة والأخرى تشهد مخيمات النزوح بالمحافظة ـ غالبيتها من القش والخيام ـ حرائق تؤدي إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة وسط مطالبات مستمرة للمنظمات الإغاثية بالمساهمة في توفير مساكن مأوى بديلة وآمنه.



وتضم مأرب أكثر من مليونين ومائتي ألف نازح وفقا للإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.

