شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة دعم تطلق المرحلة الأولى لتعزيز مشاركة النساء في صناعة القرار المحلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت مؤسسة "دعم حماية وتنمية المجتمع CPDS"، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي giz، الدورة التدريبية الأولى حول المهارات اللازمة لمشاركة فاعلة للنساء مجتمعيا.

وتأتي الدورة التي تستمر ٦ ايام، في إطار المرحلة الأولى من مشروع " تعزيز مشاركة المراة في صناعة القرار المحلي (اصنعي قرار).

وفي بداية حفل التدشين، أكد وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب، عبدالرؤوف السقاف، أن السلطة المحلية بالمحافظة تسعى من خلال القرارات التي أصدرتها بتعين عددًا من النساء كمديري إدارات ومديري عموم، إلى إشراك النساء في عملية صنع القرار المحلي..مشيرًا إلى أن السلطة المحلية تركز بالأساس على تنفيذ مثل هذه المشاريع النوعية المتعلقة بالتأهيل والتدريب وتمكين النساء بدرجة أساسية في ظل المنعطف السياسي الصعب الذي يمر به البلد.

وأشارت مدير المشروع ورئيس مؤسسة دعم حماية وتنمية المجتمع CPDs، أقدرا مختار، إلى أن مشروع (اصنعي قرار) يهدف إلى تعزيز ومشاركة النساء في مواقع صناعة القرار المحلي، وتأهيلهن وتمكينهن على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

من جانب آخر، أكدت ممثل مكتب الامم المتحدة للمرأة بعدن، وداد البدوي، أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية التي أصبحت ضرورة ملحة يفرضها واقع التطور، وتحتمها الحاجة إلى الدعم والحفاظ على مصداقية النهج التشاركي الذي تسعى الدول إلى تحقيقه خاصة وان هذا التوجه أصبح حقيقة.