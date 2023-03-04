شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يناقش مع رئيس معهد العالم العربي اقامة اليوم اليمني في باريس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، مع رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانج، اقامة اليوم اليمني في العاصمة الفرنسية بالتزامن مع حفل السيمفونيات التراثية اليمنية المزمع اقامته هذا العام.

واشار الوزير الارياني، إلى أن وزارة الاعلام والثقافة والسياحة ستعمل على تنظيم اليوم اليمني في فرنسا بالتعاون مع معهد العالم العربي، بهدف التعريف بالموروث الثقافي اليمني وتعزيز العلاقات الثقافية اليمنية-الفرنسية وتعزيز التعاون مع كافة الجهات الفرنسية والدولية للحفاظ على الموروث الحضاري للشعب اليمني في مواجهة محاولات التجريف والطمس التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران ومشروعها الغريب عن اليمن وتاريخه وانتماءه العربي.

ولفت الارياني، إلى ان برنامج اليوم اليمني سيتضمن حفلًا موسيقيًا ومعرضًا للفن التشكيلي والصور الفوتغرافية، وقسمًا للأزياء والمنتجات اليمنية بالاضافة إلى قسم خاص بالمأكولات اليمنية، والتي تحرص الوزارة من خلالها على تعريف العالم بالتراث اليمني المتنوع والثري والعريق.

وتحدث الوزير عن حفل السيمفونيات التراثية المزمع اقامته في باريس بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة حضرموت للثقافة، بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل (نغم يمني على ضفاف النيل) الذي احتضنته دار الاوبرا المصرية في مارس الماضي، والذي كان لمؤسسة حضرموت الدور الكبير والمتميز فيه وحاز على الجائزة الأولى في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورتها (22) بالعاصمة السعودية الرياض، ومثل نموذجًا رائعًا للشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المستقبلية بين الحكومة اليمنية ومعهد العالم العربي في قضايا النشر وتوثيق الموروث الثقافي والتاريخي وغيرها من المجالات التي يهتم بها المعهد.

وقام الوزير الارياني والوفد المرافق له بزيارة قاعة المسرح الرئيسي وطاف بالمتحف الذي يربط ثقافات الشرق والغرب ويتضمن عرضًا عن حضارات العالم العربي..مبديًا اعجابه الشديد بانشطة المعهد وبرامجه الهادفة لتعزيز الروابط الثقافية بين الدول العربية ودول أوروبا.

من جانبه اعرب جاك لانج، عن سعادته بهذا اللقاء وابدى استعداد المعهد للتعاون الكامل في مختلف المجالات، وترحيبه باقامة اليوم اليمني في المعهد..معربًا عن خالص امنياته لليمن بتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يطمح اليه ابناء الشعب اليمني.

حضر اللقاء والزيارة سفير الجمهورية اليمنية لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين، والمندوب الدائم لبلادنا لدى منظمة اليونيسكو الدكتور محمد جميل، والمايسترو محمد القحوم، والمدير الاقليمي لمؤسسة حضرموت للثقافة نوفل الصويل.

وفي وقت اخر شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.