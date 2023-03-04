شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في اختتام اعمال الاجتماع الرابع للجنة تنفيذ الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت الجمهورية اليمنية، في اختتام اعمال الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بوفد ترأسه وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي.

واوصى اجتماع اللجنة التي استمرت على مدى يومين، عدد من القرارات الهامة أبرزها اتفاق الدول الاعضاء على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وتأكيد اعضاء اللجنة على عدم استخراج رخصة سير المركبة الا بعد اجراء الفحص الشامل للمركبة، اضافة للالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن استخدام الطاقة النظيفة في عملية النقل، وتكليف الامانة العامة بعرض واقع تنفيذ الاتفاقية وبقية الاتفاقيات العربية القادمة لضمان زيادة عدد الدول العربية المتضمنة للاتفاقية ومن تم التطبيق الفعلي لها،وتكليف الامانة العامة بالتواصل والتنسيق مع امانة مجلس التعاون الخليجي لتوفيق بين الاتفاقيات الخاصة بقطاع النقل البري من الجانبين على طريق تفعيل الاتفاقية في المنطقة العربية.

كما تضمنت توصيات اللجنة تكليف الأمانة العامة بمخاطبة وزارات النقل في الدول العربية غير المتضمنة للاتفاقية بهدف حثهم على الانضمام وحث جمهورية مصر العربية على رفع تحفظها على المادة الثالثة والخاصة بتسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها لتشجيع بقية الدول العربية للانضمام إلى الاتفاقية،فضلًا عن تكليف الامانة العامة بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البري بشأن وضع تصور لآلية تنفيذ الاتفاقية،مع تحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع الخامس للجنة.

وشارك بأعمال الاجتماع الرابع للجنة الفنية على تنفيذ الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية، المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات وجمهورية الصومال ودولة فلسطين وقطر وليبيا وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وموريتانيا واليمن.

