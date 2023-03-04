شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتلاف 209 كرتون لب المانجو لعدم الصلاحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتلفت نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة بعدن، اليوم، 209 كرتون (لب المانجو) لعدم الصلاحية والتلاعب بتاريخ الانتهاء ومخالفة القانون.

وأوضح رئيس نيابة جنوب عدن القاضي وضاح باذيب وفقا لوكالة الانباءاليمنية (سبأ) أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق ضد المخالفين الذين ثبت تورطهم بإدخال بضائع منتهية الصلاحية..موكدًا ان الجهات الضبطية لن تتهاون في تشديد الاجراءات القانونية والقضايا التي تتعلق بحماية صحة المواطنين.

من جانبه دعا مدير مكتب نائب وزير الصناعة والتجارة راشد حازب، جميع التجار إلى التعاون، وعدم القيام بتزوير تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات أو التلاعب بذلك..مثمنًا جهود النيابة العامة وتعاونها مع الصناعة والتجارة في حملاتها المستمرة الهادفة حماية المستهلك.