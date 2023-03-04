شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بعدن لمناقشة ترتيبات ترشيح شبة جزيرة عدن كحديقة جيولوجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع موسع نظمته اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، واللجنة الوطنية اليمنية للحدائق الجيولوجية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الترتيبات الجاري العمل بها لترشيح شبة جزيرة عدن كحديقة جيولوجية عالمية.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم نائب وزير الاعلام حسين باسليم، ونائب وزير الاشغال العامة المهندس محمد ثابت، ووكيلا وزارة الداخلية ماجد العامري والنقل القبطان علي الصبحي،آلية ومعايير ترشيح مدينة عدن ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية عالميًا، والسبل الكفيلة للحفاظ على التنوع الجيولوجية للمدينة وفق التصنيف لمنظمة اليونسكو.

واوضح القائم باعمال هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس احمد التميمي، أن مدينة عدن تعتبر اكبر بركان خامد على مستوى العالم وتمتلك تضاريس جغرافية متنوعة ومتعددة تتوافق مع التصنيف الدولي للحدائق الجيولوجية..متطرقًا إلى الدور المناط بنشاط هيئة المساحة الجيولوجية في عملية تحديد مساحة الحدائق الجيولوجية على مستوى الوطن.

وشدد التميمي، على أهمية تشديد إجراءات الحفاظ على المدينة التاريخية من البناء العشوائي والعمل على معالجة اضرار التغييرات البيئة والمناخية وتعزيز الوعي بأهمية التراث الانساني والجغرافي للمدن اليمنية.

من جهتها لفتت الامين العام للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الدكتورة حفيظة الشيخ، ان منظمة اليونسكو تتبنى برامج علوم الارض والحدائق الجيولوجية وتهتم بإدراج المدن التي تتمتع بمواقع ومناظر جغرافية ذات أهمية جيولوجية.. مبينة ان المنظمة وضعت مدينة عدن في قائمة الانتظار لحين استيفاء المعايير والشروط المطلوبة لإدراجها ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية.

واكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اقبال بهادر، اهتمام بدعم الانشطة المكرسة للحفاظ على القيمة والمكانة التاريخية والاثرية لمدينة عدن وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشاريع المقدمة من منظمة اليونسكو في حماية المدن والمناطق الاثرية من الاثار الناجمة من الحرب.

فيما استعرض رئيس اللجنة الوطنية اليمنية للحدائق الجيولوجية الدكتور فواز باحميش، اوضاع المدينة والمخاطر التي تتعرض لها والتحديات التي تواجه عملية الترشيح في اليونسكو والاحتياجات الواجب توفرها على صعيد الحفاظ على الارث الجيولوجي لمدينة عدن.

من جانبها قدمت المتخصصة الاقيليمة في النظم البيئية وعلوم الايكولوجيا والارض بمكتب (اليونسكو) بالقاهرة الدكتورة إلسا ستوت، عبر الاتصال المرئي، شرحًا تعريفيًا بمفهوم الحدائق الجيولوجية وأهميته ودورها في كيفية الاستغلال الامثل لتراث الطبيعي في اقامة مشاريع تنموية وسياحية تخدم بدرجة رئيسية المجتمع.



شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.