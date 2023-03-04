بعد فشل عناصرها.. مليشيا الحوثي تستخدم القوة لإفشال انتخابات تشكيل لجان مجتمعية شمالي إب

استخدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، قوة السلاح لإفشال انتخابات تشكيل لجان مجتمعية في محافظة إب (وسط اليمن)، بعد فشل ممثلوها في عملية التصويت، لتندلع على إثرها اشتباكات مع المواطنين.



وقالت مصادر محلية في مديرية الرضمة (ِشمال شرقي إب)، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر تابعة لمليشيا الحوثي وعدد من المواطنين في قرية "مغنيز" بعزلة بني قيس، إثر محاولة المليشيا إفشال انتخابات محلية لتشكيل لجان مجتمعية تكون حلقة الوصل بين المجتمع والصندوق الاجتماعي الذي يعتزم تنفيذ مشاريع خدمية في المنطقة.



وأضافت أن عناصر المليشيا التي سعت فرضهم بالقوة على لجان القرية، فشلوا بالفوز في عملية التصويت، لتلجأ المليشيا بعد ذلك إلى إطلاق النار على الحضور ما تسبب بإصابة فتاة بجروح، كما قامت باحتجاز اللجنة المشرفة على الانتخابات التابعة للصندوق الاجتماعي، وهددتهم بالقتل.



وأشارت المصادر إلى مسلحين من "بني حسين وبني جرادة وبني صالح"، تصدوا للعناصر الحوثية وتبادلوا إطلاق النار معهم قبل أن تتدخل لجنة وساطة محلية، من قرية مجاورة وتتمكن من وقف الاشتباكات وإطلاق سراح أعضاء اللجنة.



وتشهد المديرية منذ أيام تشكيل لجان مجتمعية بإشراف الصندوق الاجتماعي، بمختلف العزل والقرى، وسط تدخلات من المليشيا بفرض عناصر موالية وتعطيل الانتخابات في المناطق التي تفشل في حسم التصويت لصالح عناصرها.

