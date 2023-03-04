الحديدة.. مقتل وإصابة ستة مدنيين غالبيتهم من الأطفال جراء انفجار ألغام حوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب ستة مدنيين غالبيتهم من الأطفال بانفجار ألغام حوثية في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، خلال الـ 48 الساعة الماضية.



وقال راصدون محليون، إن أربعة أطفال وامرأة، أصيبوا بجراح متفاوتة، (الجمعة)، جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية، شرق بيوت الصفيح في حي البيضاء الشمالية في منطقة السلخانة، شمال مديرية الحالي في مدينة الحديدة.



وأمس الأول قتل طفلاً في الثالثة عشر من عمره بانفجار مماثل في منطقة الجلة جنوب مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة.



وتشهد محافظة الحديدة بصورة شبه يومية سقوط ضحايا من المدنيين جراء انفجار الألغام الحوثية المزروعة على نطاق واسع في المحافظة المشاطئة للبحر الأحمر.

