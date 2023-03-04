العميد الخيلي يعزي أسرة الشهيد العقري ويشيد ببطولته في الدفاع عن الوطن

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/ خاص بعث العميد محمد حسين الخيلي، قائد قوات الطوارئ والدعم الأمني- أمن عدن، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الشهيد البطل وضاح محمد بن محمد علي العقري، الذي استشهد في معركة الدفاع عن الوطن والعرض والدين ضد مليشيات الحوثي في قطاع بتار شمال غرب الضالع. وأعرب العميد الخيلي عن حزنه العميق وأسفه لهذا المصاب الجلل، مشيرًا إلى أن الشهيد وضاح محمد العقري كان واحدًا من أبرز المقاتلين الميامين الذين قدموا كل ما لديهم في سبيل الدفاع عن وطنهم الجنوب، وحققوا النصر والتحرير بفضل إرادتهم الصلبة وعقيدتهم الوطنية القوية. وأضاف العميد الخيلي أن وضاح محمد العقري يعد أحد الأبطال الذين تحدوا الأوضاع الصعبة والتحديات الكبيرة، وواجهوا المصاعب بشجاعة وإصرار على الدفاع عن وطنهم وتحقيق الانتصارات الكبرى. وختم العميد الخيلي بتقديم التعازي الحارة والدعوات الصادقة لأسرة الشهيد وضاح محمد العقري وللقوات المسلحة الجنوبية وللشعب الجنوبي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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