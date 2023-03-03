طارق صالح يناقش مع وفد عسكري من التحالف الإجراءات اللازمة لردع تهديدات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، اليوم الجمعة، مع وفد من التحالف العربي مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية غربي اليمن.



ويضم الوفد قائد قوات الدعم والأسناد بالمملكة العربية السعودية اللواء سلطان البقمى قائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، والعقيد ثامر الخثراني، والمقدم مهند الغريبي.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "ناقش اللقاء (في المخا غرب تعز) مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية في ظل التصعيد العدواني لمليشيا الحوثي".



كما استعرض الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الوضع وردع التهديدات الحوثية المزعزعة للاستقرار والمقوضة لجهود السلام.



وفي اللقاء ثمن العميد طارق صالح على الجهود والتضحيات التي بذلها التحالف، خاصة السعودية ودولة الإمارات في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في معركته المصيرية ضد أدوات إيران في اليمن (مليشيا الحوثي).



وكان الوفد العسكري السعودي، زار أمس الخميس رفقة وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، مواقع التماس في جبهة ثرة شمالي شرق محافظة أبين.



وفي الزيارة أشاد اللواء البقمي، بما يتمتع به أفراد الجيش اليمني في الجبهة من معنويات قتالية عالية، مؤكدا "استمرار التحالف في تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية حتى تحقيق السلام الشامل".

