مجهولون يعتدون على مقبرتين للموتى وسط وغربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الاعتداءات التي تطال مقابر الموتى في محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال سكان محليون، إن مجهولين قاموا بالاعتداء على سور مقبرة "الجوز" بمديرية حزم العدين، غرب المحافظة.



وأضافوا أن السور الذي بُني مؤخراً لحماية المقبرة من الاعتداء تعرض للتخريب المتعمد، في ظل غياب أي دور للجهات المعنية في المديرية.



وطالب الأهالي، بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المعتدين ووضع حد لما تتعرض له مقابر الموتى بمختلف مديريات المحافظة.



في الأثناء قام مجهولون بقطع أشجار مُعمرة داخل مقبرة خليج سرت وسط مدينة إب.



وقالت مصادر محلية، إن مجهولين قاموا بقطع عدد من الأشجار المُعمرة في مقبرة خليج سرت والتي تعود لعشرات السنين، في ظل ازدهار تجارة الحطب مع الأزمات المستمرة في الغاز المنزلي.



وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت عشرات المقابر في مركز المحافظة ومديرياتها للاعتداء والنهب من قبل نافذين وقيادات حوثية بالمحافظة.

