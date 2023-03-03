شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الرئاسي اليمني يشيد بالدعم الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، بالدعم الإماراتي لليمن في المجالات السياسية والعسكرية والخدمية ضمن تحالف دعم الشرعية لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، خلال استقباله، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، أن الإمارات وقفت إلى جانب الشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وفي تنمية المحافظات المحررة جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأوضح مجلي أن الدعم المشترك الذي قدمه الأشقاء في الإمارات والسعودية للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، للحفاظ على العملة الوطنية دليل واضح على حرصهم على استقرار العملة والاقتصاد وتحسين الخدمات بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين في اليمن.

وأشار مجلي إلى أن الإمارات شريك استراتيجي في محاربة الإرهاب، وفي التنمية انطلاقًا من بناء سد مأرب على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واليوم من خلال بناء سد حسان في محافظة أبين بتوجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتكلفة تصل إلى 78 مليون دولار عبر صندوق أبوظبي.

وقال مجلي إن هذا المشروع سيكون له الأثر الفاعل في تنمية القطاع الزراعي، كما تم الإعلان عن توجيهات بإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجا وات في عدن.

وحمل عضو مجلس القيادة الرئاسي، السفير الإماراتي تحياته وإخوانه أعضاء مجلس القيادة، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وإلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وشعب الإمارات الشقيق، مثمنًا مواقفهم الصادقة تجاه إخوانهم اليمنيين.

بدوره أكد السفير الإماراتي، على واحدية المعركة، وحرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني حتى استعادة الدولة، منوها بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين التي اختلطت بالدم والتضحية في الدفاع عن اليمن وعروبته.