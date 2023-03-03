شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القيادة الأمريكية تعترض شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت البحرية الأمريكية، مساء الخميس، مصادرة شحنة أسلحة إيرانية ومكونات صواريخ في شحنة غير شرعية، بطريقها إلى اليمن.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا جاء فيه، أنها صادرت قاربا إيرانيا في 23 فبراير/شباط الماضي بالتعاون مع البحرية البريطانية، في خليج عمان.

وأوضحت أن القارب المصادر كان يحمل على متنه مكونات صواريخ باليستية، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

ولفتت البحرية الأمريكية إلى أن شحنة الأسلحة تضمنت صواريخ من نوع 9M133 Kornet الروسية الموجهة المضادة للدبابات، والمعروفة في إيران باسم “Dehlavieh”، فضلا عن مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.

وأكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها من أجل متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي".

وكان كوبر أعلن الأسبوع الماضي أن "أنشطة طهران الخبيثة في المنطقة، تزايدت على مدار العامين اللذين قضاهما في قيادة الأسطول الخامس المتمركز في البحرين".

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت القوات البحرية الأمريكية والبريطانية وكذلك الفرنسية عن ضبط عدد من السفن المحملة بالسلاح قادمة من إيران في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.