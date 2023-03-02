السعودية تزود اليمن بـ 30 سيارة إسعاف متطورة لدعم مستشفيات في ست محافظات

المنامة - ياسر ابراهيم - تسلم اليمن، اليوم الخميس، 30 سيارة إسعاف مقدمة منحة من المملكة العربية السعودية لدعم القطاع الصحي المتدهور في البلاد.



وقال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بيان إنه "تم اليوم تسليم 30 سيارة إسعاف مجهزة بكافة المعدات، كدعم مقدم من البرنامج بالتعاون مع ‎الهلال الأحمر السعودي".



وأضاف أن "سيارات الإسعاف لدعم مستشفيات 6 محافظات يمنية، هي ‎حضرموت ‎والمهرة ‎وعدن وشبوة (جنوب)، ‎ومأرب،‎ ‎وتعز".



ويرافق هذه المبادرة برنامج تدريبي للإسعافيين على استخدام الأجهزة الطيبة وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الحملات الصحية والخدمات الطبية الطارئة.



كما يشمل البرنامج تأهيل القدرات اليمنية المختصة في مجال الصحة من خلال توعية وتأهيل أفراد المجتمع بالبرامج الإسعافية المجتمعية، والبرامج الطبية التخصصية، وأتمتة الأعمال وتطوير إجراءات قطاع الصحة.

