تعز.. نزلاء السجن المركزي يعيشون في وضع "لا إنساني" جراء توقف الدعم الحكومي

المنامة - ياسر ابراهيم - يعيش نزلاء السجن المركزي في محافظة تعز، أوضاعا إنسانية كارثية ومزرية، نتيجة توقف الدعم الحكومي المخطط للسجن.



وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إشراق المقطري، يوم الخميس إن" نزلاء سجن ‎تعز المركزي، يعيشون وضع لا إنساني".



وأضافت المقطري في تغريدة على حسابها في "تويتر"، أن "هناك أكثر من ( 868) سجينا ومحتجزا، بحاجة لغذاء كافي، وعلاجات للمرضى".



وتابعت: "سجناء ومحتجزون لديهم سوء تغذية وحالة من الجوع، ونقص في الماء الصالح للشرب، في وسط العنابر المكتظة بالعدد الذي لم تعد تستوعبه المنشأة".



يأتي ذلك في ظل توقف الدعم الحكومة عن تقديم الاعتمادات المالية المخصصة للسجن المركزي في مدينة تعز، وفق مصادر في إدارة السجن.

