[ إب..مليشيا الحوثي تختطف عشرات المزارعين لإجبارهم على دفع جبايات باهظة ]

اختطفت مليشيا الحوثي عشرات المزارعين في محافظة إب (وسط اليمن) لإجبارهم على دفع جبايات مالية كبيرة.



وقال سكان محليون، إن مليشيا الحوثي خطفت أكثر من 60 مزارعاً في عزلة "حبير" بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، لإجبارهم على دفع جبايات مالية باهظة لصالح المليشيا.



وأضاف الأهالي، أن القيادي في مليشيا الحوثي "حارث محمد راوح" والمعين من قبل المليشيا مديرا للهيئة العامة للأراضي والمساحة بمديرية ذي السفال، قام بخطف أكثر من ستين مزارعاً من أبناء منطقة "حبير" بعد عجزهم عن دفع جبايات مالية وصفت بالجائرة.



وبحسب الأهالي، فإن القيادي الحوثي "راوح" فرض زيادة 1000% على رسوم أجرة الأراضي المملوكة للدولة، وهي زيادة كبيرة جدا مقارنة بما كانوا يدفعونه خلال عشرات السنوات الماضية.



وأشاروا إلى أن "راوح" لم يكتف بفرض الزيادة لهذا العام وإنما يريد إقرارها بأثر رجعي عن السنوات السابقة الأمر الذي مثّل مشقة على المزارعين الذين لم يقدروا على دفعها.



ولفتت المصادر إلى أن القيادي الحوثي ومعه مدير المديرية (أبو إسحاق وجيه الدين)، دفعوا عناصرهم إلى مزارع القات التابعة للمواطنين وقاموا بقطفها لصالحهم، عقب اختطاف المزارعين وإيداعهم سجن خاص بالمديرية.



وأكد الأهالي، أن ممارسات المليشيا وقياداتها تهدف لتطفيشهم وترك مزارعهم التي يعملون فيها منذ عشرات السنين، بهدف السطو عليها ومصادرتها.



يُشار إلى أن "راوح" كان مهدداً بالإقالة من منصبه؛ غير أن اتفاقاً أبرمه مع مدير فرع الهيئة في المحافظة هاشم الشامي على إبقائه في منصبه مقابل رفع إيرادات الفرع عبر الجبايات التي يفرضها على المواطنين، وفقا للمصادر.

