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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، اجتماعا بحضور محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان وقيادة المحور والالوية العسكرية والأجهزة الامنية لمناقشة الأوضاع والمستجدات في المحافظة.

العميد طارق يترأس اجتماعا للجنة الأمنية بمحافظة تعز

وخلال الاجتماع أشاد العميد طارق بالملاحم البطولية التي سطرها أبناء المحافظة ضد العدو الحوثي مؤكدا أن المليشيات رفضت كل الجهود لفتح الطرقات لأنها تدرك أن تعز مهد الثورات وحاملة المشروع الوطني والرافعة السياسية لليمن ومنها وبها سيكون تحرير الوطن من المليشيات الحوثية المتخلفة ويجب أن نتعايش ونفهم أن المشروع الحوثي الإيراني مشروع قذر يقوم على زراعة الفتن والخلافات ليتسيد الموقف.

مضيفا:" نتوجه بالشكر لإخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الذين وقفوا معنا وقدموا التضحيات الجسيمة بينما الحوثي هذه الأيام يلعب على اسطوانة أن التحالف سيتخلى عن اليمن وهذا كلام غير وارد، السعودية والإمارات قدموا دماء أبنائهم في اليمن وبذلوا التضحيات ومازالوا ونحن في اليمن لا يمكن أن نكون الإ ضمن المشروع العربي مؤكدا أن المرحلة ستشهد خطوات عملية في الجوانب العسكرية والأمنية ".

وفي الاجتماع اعتبر المحافظ رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان أن الزيارة تفتح آفاقا واسعة للتعاون وتحقيق مزيد من التوافق الوطني والعمل المشترك لما فيه مواجهة العدو الذي يتربص بالجميع وأن تعز تمد يدها للجميع لاستكمال معركة التحرير وأن الجيش الوطني والاجهزة الأمنية بالمحافظة بكامل الاستعداد للعمل وفق رؤية واحدة لتحرير المحافظة واستعادة الوطن من المليشيات الإيرانية مثمنا الدور الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في مختلف الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية والتنموية ومنها دعمهم مشاريع طريق المخأ الكدحة وطريق هيجة العبد وعدد من المشاريع الطارئة والمستدامة التي خففت المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة.

من جهته أكد أركان حرب محور تعز العسكري العميد عبد العزيز المجيدي أن الجيش الوطني على أتم الاستعداد والجاهزية للعمل مع القوات المشتركة وقوات الساحل وحراس الجمهورية لتحرير المحافظة والبلاد بشكل عام، مستعرضا أوضاع الجبهات وما تشهده من مواجهات مستمرة ومحاولات مستمرة للعدو الحوثي لاختراق الجبهات والمواقع والدفع بحشود كبيرة إلى مختلف الجبهات ولا بد أن نكون صفا واحدا لهزيمة هذه المليشيات الإمامية.

من جانبه استعرض نائب مدير شرطة المحافظة العقيد أنيس الشميري تقريرا حول الاوضاع الامنية والجهود التي تبذلها الأجهزة الامنية لضبط الخلايا والمخلين بالأمن والاستقرار كما القيت عدد من المداخلات تطرقت إلى الأوضاع العسكرية في الجبهات وأهمية الخروج برؤية موحدة للعمل المشترك خلال المرحلة القادمة.



شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.