احتجاز مسؤول محلي بعدن بسبب رفضه ممارسة "الابتزاز" من قبل محصلي الزكاة

المنامة - ياسر ابراهيم - احتجزت قوات الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن أمس الأربعاء، مسؤول محلي على خلفية رفضه عمليات ابتزاز يقوم بها موظفين، قبل ان يتم الافراج عنه في وقت لاحق.



وقالت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت"، "إن معاذ الوردي مدير إدارة الرقابة والمتابعة بمكتب الواجبات الزكوية بعدن، تعرض للاعتقال بعد تعامله مع موظف قدمت ضده شكوى بممارسة الابتزاز تجاه أحد المكلفين".



وأضافت "أن قوات الانتقالي باتت تحمي ابتزاز محصلي الواجبات الزكوية مقابل نسب يتحصلون عليها مقابل الحماية".



وأفادت المصادر "أن وساطات نجحت في الإفراج عن الوردي وذلك مقابل إغلاق ملف الموظف المتهم بالابتزاز".



ويعيش القطاع التجاري في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي حالة نزيف حادة جراء الجبايات التي تفرضها القوات التابعة للمجلس المدعوم من الامارات.