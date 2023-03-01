صنعاء.. حملة حوثية جديدة على "بني مطر" في محاولة للسيطرة على عقارات بالقوة

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، حملة عسكرية جديدة على مناطق مديرية بني مطر، غربي صنعاء شمال اليمن.



وقالت مصادر محلية خاصة لـ"يمن شباب نت" إن "مليشيا الحوثي الإرهابية، دفعت بعشرات من عناصرها المسلحة مدعومة بأطقم وسلاح ثقيل للسيطرة على عقارات جديدة في قرى رأس سنع وبيت محفد بمديرية بني مطر".



وأضافت، أنه في مقابل ذلك تمترس عشرات من أبناء القبائل بأسلحتهم الشخصية لحماية أملاكهم من الغزوة الحوثية الجديدة ضدهم.



والمنطقة التي يهدف الحوثي للسيطرة عليها، سبق أن دشنت فيها شركة تهامة فلافور الشبكية الوهمية التابعة للمليشيا، ما قالت إنه أضخم مشروع عقاري يتبعها.



وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي، تريد السيطرة على العقارات، بينما لا تمتلك المدعوة "فتحية المحويتي" التي أسست تهامة فلافور أي عقارات في المنطقة.



وكان تقرير فريق خبراء العقوبات الدولية الذي صدر الشهر الماضي، قال إن الحوثي ينتهج استراتيجية عنيفة واسعة للسيطرة على العقارات، بمساحات تصل إلى آلاف الكيلومترات في عدة محافظات، ضمن سعي المليشيا لتعزيز مواردها المالية.

