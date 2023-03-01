شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد طارق يلتقي السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبد الله صالح ومعه وزير المياه والبيئة الدكتور توفيق الشرجبي اليوم بزيارة تفقدية لمدينة تعز التقى خلالها محافظ المحافظة نبيل شمسان ووكلاء المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية وقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع الموسع نقل العميد طارق محمد صالح للحاضرين ولكل أبناء محافظة تعز تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وكافة أعضاء المجلس..مؤكدا أن تعز مفتتح الثورات ورافعة العمل السياسي وموجهة العمل الوطني وتحرير تعز وكسر الحصار عنها محل اهتمامنا جميعا كونها حاملة المشروع الوطني ومنبع الحكمة والثقافة والرافعة السياسية لكل الثورات ولا يمكن أن تحرر صنعاء الا بتحرير تعز أولا.

وأضاف "نستطيع أن نقدم لتعز الخير الكثير بدعم المجلس الرئاسي وتعاون أبناء المحافظة لتخفيف معاناتها وذلك بتدشين مشروع المياه والاسهام في كسر الحصار بتنفيذ طريق المخأ ـ الكدحة وإنشاء المطار الذي سيخدم تعز والمحافظات اليمنية وهناك العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها في كل المحافظات وسيكون لتعز نصيبها وحاليا تجري الدراسات لاعادة تشغيل محطة المخأ الكهروحرارية وربط تعز بالكهرباء".

وقال العميد طارق " لا بد أن يتعاون ويتكاتف الجميع مع العمل الدؤوب للسلطة المحلية بما فيها الاحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات التجارية والاجتماعية التي هي رديف للجندي في الميدان وعبر الادارة الحقيقية التي تعمل لصالح المواطن وتقدم له الخدمات قدر الامكان فالمليشيات تكره تعز وتحاصرها عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا لادراكها أن تعز هي الثورة والحرية وأن التحرير لا يبدأ الا من تعز".. لافتا إلى أن الجميع هدفهم تحرير صنعاء من عبث المليشيات المرتهنة لايران والتي تعمل على تجريف الهوية اليمنية وتسعى لاجتثاث كل أبناء اليمن فنحن ليس لدينا معارك جانبية ولن يكون لدينا معارك جانبية إنا هدفنا جميعا هو تحرير صنعاء من المليشيات وعليه لا بد أن نكون صفا واحدا وكلمة واحدة لتحقيق الانتصار على المليشيات التي تتغذى على خلافاتنا وتستفيد من زراعة الفرقة والحملات والعداء والتناحر وبتوحدنا سنهزم المليشيات ونخلص الوطن من شرها.

من جانبه قال المحافظ "ان قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة للجميع وسنوحد صفوفنا وجهودنا مع العميد طارق وكل القيادات الوطنية المخلصة نحو هدف واحد وهو تحرير المحافظة من المليشيات والانطلاق لتحرير صنعاء وكل اليمن".. معتبرا أن الزيارة هدفها ايضا تلمس أحوال المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم للمياه والكهرباء مثمنا جهود العميد طارق في إنشاء مشاريع استراتيجية تتمثل بمطار المخأ الدولي وتشغيل ميناء المخأ وكسر الحصار العمل بطريق المخا الكدحة وعدد من المشاريع المهمة التي تلبي احتياجات المحافظة وتخفف المعاناة عن أبنائها.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي وضع حجر الأساس لمشروع حفر 10 آبار للمياه بتكلفة 11 مليار ريال لتزويد المدينة بالمياه وتجول في شوارع المدينة وتلمس أحوال المواطنين واستمع إلى مطالبهم بتحرير المحافظة وإنهاء المعاناة المستمرة جراء الحرب والحصار المستمر.