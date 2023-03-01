شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يشيد بالدعم الأمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في بلادنا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالدعم الامريكي السخي للشعب اليمني، واخرها ما اعلنته من تعهدات في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023م بمبلغ 444 مليون دولار، في اطار العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم، في مدينة جنيف السويسرية، المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، حيث جرى تبادل وجهات النظر إزاء عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، إضافة إلى نتائج مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.

كما تم التطرق إلى الجهود المستمرة للدفع بعملية السلام في اليمن، والمواقف الإقليمية والدولية المطلوبة للضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتحركات وجهود الأمم المتحدة، لارساء دعائم السلام وإنهاء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي.. لافتا إلى أن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحًا دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج، واهمية تكامل كافة الجهود باتجاه غاية واحدة وهو سلام عادل ومستدام استنادا إلى المرجعيات المتوافق عليها محليا ومؤيدة دوليا.

وثمن رئيس الوزراء الدور الأمريكي الحريص على إحلال الامن والاستقرار في اليمن، والدفع بجهود إحلال السلام، ودعمها المستمر للحكومة في مواجهة التحديات الراهنة خاصة الاقتصادية.. منوها بالموقف الأمريكي الذي عبر عنه وزير الخارجية انطوني بلينكن في كلمته امام مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وتاكيده على أهمية استكمال المساعدات الإنسانية أيضا بدعم اقتصادي وتنموي.

من جانبه جدد المبعوث الأمريكي، دعم بلاده لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن.. مؤكدا الحرص على دعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الحكومة في جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية.. منوها بموقف الحكومة وحرصها على إحلال السلام والتعاطي بإيجابية مع الجهود الأقليمية والاممية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة وسفير اليمن لدى سويسرا، الدكتور علي مجور.