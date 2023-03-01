شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يستقبل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في مدينة جنيف السويسرية، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي.

جرى خلال اللقاء مناقشة نتائج مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023م، الذي نظمته حكومتي سويسرا والسويد برعاية الأمم المتحدة، والتنسيق المطلوب بين الحكومة والأمم المتحدة، لاستغلال التعهدات بشكل كفء وفق الأولويات الملحة.

واطلع رئيس الوزراء من المسؤول الاممي إلى اخر مستجدات الخطة الأممية لتفريغ خزان صافر النفطي، وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية، إضافة إلى الجهود الاغاثية والإنسانية لمكاتب ووكالات الأمم المتحدة والشراكة القائمة مع الحكومة في هذا الجانب.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة انتهاج سياسات اكثر جدوى لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، وذلك بدعم جهود الحكومة ومؤسساتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والموازنة بين العمل الاغاثي والتنموي.. مشيرا إلى خطط الحكومة للتعامل مع التحديات والمستجدات الطارئه وما يتطلبه ذلك من مضاعفة الدعم الاممي والإقليمي والدولي.

من جانبه لفت المسؤول الاممي، إلى ان التعهدات المعلن كانت اقل بكثير من الاحتياج القائم، والحرص على استمرار التواصل لحشد الدعم الإضافي لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023م، مثمنا دعم الحكومة لجهود وانشطة الأمم المتحدة، والحرص على تعزيز الشراكة في مختلف الجوانب.

حضر اللقاء سفير اليمن في جنيف المندوب الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الدكتور علي مجور.